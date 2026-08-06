Полиция Таиланда ищет ещё трёх жертв банды, убившей брата и сестру из России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тайские правоохранители разыскивают на юге Паттайи останки ещё троих возможных жертв преступной группы, убившей двух россиян и семью из трёх граждан Таиланда. Об этом сообщил ТАСС сотрудник полиции, ведущий расследование.
По его словам, проверяется информация о том, что злоумышленники могли спрятать тела в том же районе, где в конце июля расправились с Дианой и Романом Назимовыми. Сейчас специалисты изучают плотность грунта и его состав, применяя спецтехнику.
Напомним, что в Паттайе задержали двоих местных жителей по подозрению в убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, переехавших в Таиланд из Тюменской области. Брат и сестра пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным полиции, россияне стали жертвами ограбления: юношу застрелили, девушку забили до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и спрятанных деталей мотоцикла. Жители Таиланда требуют для виновных смертной казни.
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