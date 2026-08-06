Клип Shaman показали в новостях государственного ТВ Испании

Отрывок из клипа певца Shaman на песню «Россия-мама» показали в новостной передаче государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE. Об этом сообщает РИА «Новости».

В клипе, выпущенном в мае, артист поёт о преданности родине. В ролике под подозрение «детектива Shaman» попадают российские иноагенты — их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с ним.

Ранее юрист заявил, что Shaman, может столкнуться с судебными претензиями из-за нового клипа с «поющими иноагентами». По словам эксперта, использование сгенерированных нейросетью образов реальных людей без их согласия создаёт правовые риски. Специалист напомнил, что по общему правилу изображение гражданина можно обнародовать только с его согласия.