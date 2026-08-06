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6 августа, 11:44

В ФРГ задержали украинца, следившего за главой компании-поставщика дронов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Германии задержали гражданина Украины, подозреваемого в слежке за руководителем компании Donaustahl Штефаном Туманном. Предприятие поставляет беспилотники украинской стороне. О ситуации сообщает Die Zeit со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выходец из Харькова Сергей Н. проживал в ФРГ вместе с семьёй. Полгода назад его арестовали за наблюдение за главой фирмы. Немецкое следствие полагает, что мужчину завербовала Россия, но профессионалом в шпионаже он не являлся. В материале издания озвучивается предположение следствия о том, что Москва могла готовить и физическое устранение Туманна.

Правоохранители не успели полностью изучить телефоны задержанного за время ареста, и его отпустили. Украинец уехал с родными в Испанию. Тем временем слежку за оружейником продолжила гражданка Румынии Алла С.

В марте 2026 года Сергея задержали уже на испанской территории, а его предполагаемую сообщницу — в Германии. Сам Туманн сейчас находится под усиленной личной охраной.

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Накануне Life.ru сообщал, что у гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии за два дня до визита туда главы Штатов задержали вооружённого 38-летнего мужчину, который снимал территорию на видео и, предположительно, наблюдал за подготовкой мер безопасности. Подозрительного человека заметили федеральные агенты под прикрытием 2 августа. Задержанный — Джанин Джон Тэле — на тот момент уже проходил по делу о предполагаемом ограблении.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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