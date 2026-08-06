«Смерть с косой» почти отправила на тот свет пациентов больницы, но её задержала полиция

Британец пришёл в больницу в образе «смерти с косой» и был оштрафован. Инцидент произошёл в июне в больнице города Сент-Асаф (Уэльс). 26-летний Леон Гиллеспи забрался на крышу медучреждения и так напугал пациентов и персонал, что пришлось вызывать полицию. Об этом пишет Mirror.

26-летний Леон Гиллеспи был одет во всё чёрное и держал длинный декоративный клинок. Он забрался на крышу и некоторое время наблюдал за людьми сверху. На место прибыли четыре полицейских автомобиля и пожарные расчёты, которые сняли «косплеера» с крыши. Он так и не объяснил мотив своего поступка, хотя в суде заявлял, что был в костюме ворона, а не смерти.

В итоге Гиллеспи признал себя виновным в создании беспокойства без уважительной причины. Ему назначили штраф в размере £200.

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