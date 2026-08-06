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6 августа, 11:58

Виновата крыса: Каннаваро ответил на критику после провала сборной Узбекистана на ЧМ

Тренер сборной Узбекистана по футболу Каннаваро винит «крысу» в фейках о команде

Фабио Каннаваро. Обложка © ТАСС / AP

Фабио Каннаваро. Обложка © ТАСС / AP

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро, возглавивший её в прошлом году, обвинил «крысу» в сливе недостоверной информации о положении дел внутри команды. Об этом итальянский специалист заявил в беседе с порталом Championat.uz.

«Не исключаю, что причиной появления всей этой информации стала «крыса» внутри национальной команды», — заявил Каннаваро.

По мнению тренера, волна хейта в его сторону также может быть вызвана иностранным гражданством. При этом методы, которые Каннаваро внедряет в сборную, являются общепринятыми в ЕС.

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Напомним, на ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграла в одной группе с командами из Колумбии, Португалии и ДР Конго. Правда, представители центральноазиатской республики покинули мундиаль, не набрав и одного очка.

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Матвей Константинов
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