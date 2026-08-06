Мишустин прибыл на Евразийский межправительственный совет в Чолпон-Ату на Aurus

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета. Вместе с ним в курортном городе Чолпон-Ата соберутся главы кабминов Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Мишустин прибыл на Евразийский межправительственный совет. Видео © Telegram/Правительство России

У трапа самолёта его встретили замглавы кабмина Киргизии Эрлист Акунбеков, замглавы МИД Медер Абакиров и посол России Сергей Вакунов. Главы правительств ЕАЭС обсудят углубление интеграции, включая таможенное регулирование, электронную торговлю, продбезопасность, цифровизацию грузоперевозок и формирование общего финансового рынка.

Для передвижения по городу российский премьер использует лимузин Aurus Senate. Ранее в зарубежных поездках он пользовался автомобилями иностранных марок, тогда как его коллеги по ЕАЭС передвигаются на местных иномарках, предоставленных киргизской стороной.

Визит продлится два дня. Помимо заседаний Межправительственного совета, в соседнем селе Бостери состоится VIII Российско-киргизский экономический форум, где также ожидается участие делегаций. Повестка встреч охватывает вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и развитие транспортных коридоров в рамках союза.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что республика рассматривает Россию как стратегического партнёра и союзника, подчеркнув, что отношения строятся на исторической, духовной и культурной общности, а также доверии и уважении. Он отметил, что эти принципы являются фундаментом дальнейшего сотрудничества.