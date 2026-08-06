В Ленобласти BMW X7 на высокой скорости влетел в детскую площадку

Чёрный кроссовер марки BMW X7 на большой скорости влетел в детскую площадку в деревне Касимово Всеволожского района Ленинградской области. Автомобиль снёс игровые конструкции на улице Дачной.

В Ленобласти BMW X7 влетел в детскую площадку. Видео © 78.ru

По данным 78.ru, в момент аварии на площадке никого не было — обошлось без погибших и пострадавших. Причина ДТП пока не установлена.

Информации о состоянии водителя иномарки также нет. Масштаб разрушений можно оценить по опубликованным с места ЧП кадрам.

Ранее в Петербурге пьяный водитель вылетел на детскую площадку. В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик.