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6 августа, 12:35

В Ленобласти BMW X7 на высокой скорости влетел в детскую площадку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чёрный кроссовер марки BMW X7 на большой скорости влетел в детскую площадку в деревне Касимово Всеволожского района Ленинградской области. Автомобиль снёс игровые конструкции на улице Дачной.

В Ленобласти BMW X7 влетел в детскую площадку. Видео © 78.ru

По данным 78.ru, в момент аварии на площадке никого не было — обошлось без погибших и пострадавших. Причина ДТП пока не установлена.

Информации о состоянии водителя иномарки также нет. Масштаб разрушений можно оценить по опубликованным с места ЧП кадрам.

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Ранее в Петербурге пьяный водитель вылетел на детскую площадку. В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик.

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Борис Эльфанд
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