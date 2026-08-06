Инициатива Верховной рады использовать украинские названия польских городов разожгла дискуссию о политике украинизации и её последствиях. Этот эпизод отражает более глубокий процесс становления политической нации, который сопровождается конфликтами вокруг вопросов идентичности и национального самоопределения. Об этом Life.ru рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Украинизация — это процесс унификации органических идентичностей под искусственный социально-политический стандарт украинства», — подчеркнул эксперт.

Под этот процесс попадают все, независимо от происхождения: русские, поляки, румыны, венгры, греки, болгары, кавказцы и всё то многообразие идентичностей, из которого и состояла Украина как полиэтничное государство, точно такое же, как и Россия, добавил он.

Создание украинской политической нации подразумевает стирание всех идентичностей, кроме одной искусственной, созданной на основе западенского хуторского типа с подгонкой всего под рамки искусственного украинского языка, созданного русским академиком польского происхождения Михаилом Грушевским. Это насильственный загон всех в стойло украинской политической нации. Валерий Коровин Политолог

Когда у человека пытаются отнять его естественную, сложившуюся идентичность и заменить её искусственно сконструированной политической моделью, это неизбежно вызывает сопротивление. По словам политолога, попытки встроить целые народы и этнические группы в новую политическую нацию нередко приводят к глубоким конфликтам, вплоть до вооружённого противостояния.

В Польше, к примеру, возмутились переименованию на украинский лад польских городов и населённых пунктов точно так же, как в России возмутились украинизацией русского большинства.

«Искусственная украинизация русских стала одной из причин конфликта. Она привела к противостоянию между русскими жителями Украины и украинскими националистами, проводившими такую политику, а затем — к конфликту между Россией и Украиной», — подчеркнул Коровин.

По такому же пути эскалации можно пройти и в отношении поляков, румын и венгров. Чем больше украинская политическая нация будет давить на представителей других народов и этносов, тем более острыми будут отношения между украинскими националистами и Польшей, Венгрией, Румынией, а также другими соседними государствами, считает собеседник.

Зачем это нужно украинцам? Логика создания единой украинской политической нации предполагает, что через украинизацию в неё должны быть включены все жители бывшей Украины. Но такая политика неизбежно встречает сопротивление со стороны людей, которые не готовы отказаться от собственной идентичности в пользу навязываемой им украинской модели.

Напомним, группа депутатов Верховной рады предложила закрепить в языке украинские варианты названий польских городов, что вызвало резкую реакцию в Польше. Авторы инициативы указывают, что поляки, в свою очередь, используют собственные названия населённых пунктов на Украине.