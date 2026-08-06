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6 августа, 13:31

Минздрав США закрывает службу донорства за попытки изъятия органов у живых людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Министерство здравоохранения США объявило о закрытии донорской организации Network of Hope. Проверка выявила грубые нарушения, связанные с подготовкой к изъятию органов у пациентов, которые не должны были участвовать в донорских программах, сообщил глава ведомства Роберт Кеннеди-младший, выступая в Лексингтоне.

По результатам аудита, нарушения зафиксированы в почти 30% случаев. В частности, разрешения на изъятие были выданы людям с неврологическими симптомами, хотя их состояние не соответствовало медицинским критериям для донорства. Некоторые пациенты были ошибочно включены в протокол подготовки без должных оснований.

Решение о закрытии Network of Hope принято на основании системных проблем, угрожающих безопасности и этике медицинской практики. В Минздраве заявили, что подобные действия неприемлемы и подрывают доверие к системе донорства. В ближайшее время функции службы будут переданы другим организациям, а в отношении причастных лиц начнётся служебное расследование.

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Анастасия Никонорова
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