Минздрав США закрывает службу донорства за попытки изъятия органов у живых людей

Министерство здравоохранения США объявило о закрытии донорской организации Network of Hope. Проверка выявила грубые нарушения, связанные с подготовкой к изъятию органов у пациентов, которые не должны были участвовать в донорских программах, сообщил глава ведомства Роберт Кеннеди-младший, выступая в Лексингтоне.

По результатам аудита, нарушения зафиксированы в почти 30% случаев. В частности, разрешения на изъятие были выданы людям с неврологическими симптомами, хотя их состояние не соответствовало медицинским критериям для донорства. Некоторые пациенты были ошибочно включены в протокол подготовки без должных оснований.

Решение о закрытии Network of Hope принято на основании системных проблем, угрожающих безопасности и этике медицинской практики. В Минздраве заявили, что подобные действия неприемлемы и подрывают доверие к системе донорства. В ближайшее время функции службы будут переданы другим организациям, а в отношении причастных лиц начнётся служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке впервые зафиксирован случай заражения вирусом Бурбон, передающимся через укус собачьего клеща, против которого нет вакцины или лечения, и с 2014 года было лишь несколько подтверждённых случаев. Врачи отметили, что симптомы включают высокую температуру, кожные высыпания, головную боль, тошноту и ломоту, но специальных тестов и препаратов не существует.