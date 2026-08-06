Сказки 14-летней школьницы начнут использовать в учебниках русского языка

Сборник лингвистических сказок, созданный 14-летней финалисткой конкурса «Большая перемена», предложили использовать при подготовке новых государственных учебников по русскому языку. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская.

Школьница представила свою работу президенту во время финала конкурса. В сборнике правила русского языка объясняются в игровой форме, которая помогает легче их запоминать.

Проект заинтересовал специалистов, занимающихся созданием учебников. После встречи организаторы связались с матерью девочки и получили доступ к материалам, опубликованным в открытом доступе.

По словам Ямпольской, разработчикам предложили изучить сказки и попробовать адаптировать их для учебных пособий. При этом содержание должно соответствовать структуре и дидактическим принципам новых учебников.

Ранее сообщалось, что сведения о героях специальной военной операции включили в новые учебники русского языка для 9–11-х классов. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. Единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников планируют вводить постепенно. Первые школы начнут апробацию с 1 сентября 2026 года, а широкое внедрение запланировали на 2027 год.