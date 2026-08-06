Ямпольская рекомендовала оптимизировать перечень олимпиад для поступления в вузы

Советник президента Елена Ямпольская предложила пересмотреть список олимпиад, дающих льготы абитуриентам. Об этом она сообщила журналистам.

По её словам, в последнее время получает много обращений связанных с трудностями при зачислении по результатам ЕГЭ. Причина — большое число победителей олимпиад, которые пользуются приоритетным правом при поступлении. Ямпольская подчеркнула, что необходима уверенность в полной прозрачности таких состязаний и в том, что их результаты отражают объективную картину знаний.

Она обратилась к Министерству просвещения с предложением рассмотреть возможность оптимизации ряда олимпиад. Советник напомнила, что базой для распределения бюджетных мест служит прогноз потребностей в специалистах. Всего для приёма предусмотрено 620 тысяч мест, 73% из них направлены в регионы.

Особая ситуация складывается в федеральных топовых университетах. Ямпольская отметила, что все заинтересованы в том, чтобы ребята с блестящими результатами могли учиться в России и развивать свои способности.

Кроме того, она сообщила о планах ввести единые испытания по русскому языку для иностранцев, желающих поступить в российские вузы.

Накануне ректор МГИМО Анатолий Торкунов тоже предложил ограничить количество бюджетных мест для победителей и призёров олимпиад, чтобы у абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ оставались шансы на поступление. В этом году на приоритетном этапе в МГИМО зачислили 255 человек — 57% от общего числа бюджетных мест, из них 143 победителя и призёра Всероссийской олимпиады школьников. В ряде вузов после первого этапа для участников общего конкурса бюджетных мест практически не остаётся даже при максимальных баллах ЕГЭ.