Ректор МГИМО Торкунов призвал ввести квоты для поступающих в вузы олимпиадников

В российских вузах необходимо ограничить количество бюджетных мест для победителей и призёров олимпиад, чтобы после их зачисления у абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ оставались возможности поступить. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, в этом году на приоритетном этапе в МГИМО зачислили 255 человек или 57% от общего числа бюджетных мест. В их числе 143 победителя и призёра Всероссийской олимпиады школьников. В некоторых вузах после первого этапа для участников общего конкурса практически не остаётся бюджетных мест, даже если они набрали максимальные баллы ЕГЭ.

Решить проблему могла бы отдельная квота для олимпиадников. Собеседник RG.ru полагает, что такая квота не должна превышать 10-15% от общего количества бюджетных мест, по аналогии с уже существующими особой и отдельной квотами.

Напомним, выпускники с очень высокими баллами ЕГЭ жалуются, что не могут поступить на бюджет в ведущие вузы страны — их обходят абитуриенты, зачисленные по итогам олимпиад. Сегодня даже 270-300 баллов за три предмета не гарантируют бюджетное место в топ-университетах.