Финуниверситет даст грант оставшемуся без бюджета выпускнику с 310 баллами ЕГЭ

Ректор Финансового университета Станислав Прокофьев заявил о готовности вуза предоставлять полные гранты на обучение абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов по результатам ЕГЭ, но не смогли претендовать на бюджетные места. Данная мера стала ответом на ситуацию, когда выпускник с 310 баллами не был зачислен на бюджет из-за высокой конкуренции со стороны победителей олимпиад.

«Что касается данного конкретного абитуриента нашего вуза, набравшего 300 баллов по ЕГЭ, то переживать не стоит! В Финансовом университете есть система грантов для таких талантливых ребят», — приводит ТАСС слова Прокофьева.

По его словам, таким студентам предоставят грант, полностью оплачивающий обучение, а иногородним — место в общежитии. Ректор отметил, что в этом году число олимпиадников, подавших документы в вуз, выросло на 35%.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский подросток, содержащийся в следственном изоляторе, набрал более 300 баллов на ЕГЭ по четырём предметам. Юноша был осуждён в прошлом году за поджог релейного шкафа.