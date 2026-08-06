Во Львове потемнело от жары: В городе пропал свет после взрывов на подстанциях

Во Львове вышли из строя несколько трансформаторных подстанций, часть города осталась без электроснабжения. Местные СМИ объясняют случившееся аномальной жарой.

В Львове горят трансформаторные подстанции. Видео © ЗападWTF

Одно из возгораний зафиксировано на улице Луганской. На кадрах из города видны густые столбы дыма. Горящий трансформатор вынудил спецслужбы перекрыть проезд, полиция перенаправляет транспортные потоки. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Насколько масштабным оказалось отключение и когда подачу энергии восстановят, пока не уточняется.

А в конце июля российские войска нанесли удар по Львовскому авиационному заводу ЛДАРЗ. Там выпускали, ремонтировали и обслуживали турбореактивные двигатели для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также для беспилотников большой и средней дальности.