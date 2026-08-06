От диагностики до лечения рака: В России начали выпуск 10 жизненно необходимых препаратов
Голикова отчиталась о выполнении нацпроекта по медицинским технологиям
Татьяна Голикова. Обложка © Life.ru
В России зарегистрировали и запустили производство десяти жизненно необходимых препаратов, которые прежде не выпускались на территории страны. Итоги работы за первое полугодие 2026 года обсудили на заседании проектного комитета под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Большая часть новых лекарств предназначена для лечения онкологических заболеваний. В перечень вошли цетуксимаб под торговым наименованием «Арцетукс» — для пациентов с колоректальным раком и плоскоклеточным раком головы и шеи, а также «Олапариб-АМЕДАРТ», применяемый при раке яичников, молочной и предстательной желёз и аденокарциноме поджелудочной железы.
Для терапии рака молочной железы начали выпускать «Рибоциклиб Фармасинтез». Препарат «Арейма» на основе камрелизумаба предназначен для пациентов с раком пищевода, носоглотки и лёгкого, а «Кобиметиниб-Промомед» — для лечения неоперабельной или метастатической меланомы.
В список также вошли препарат «Эфиктель» для лечения рассеянного склероза, противоэпилептическое средство «МИРОБРИВЕЛ» и упадацитиниб для пациентов с ревматоидным артритом. Кроме того, производство запустили для препарата парентерального питания «ИСТИНАЛЬ» и средства «ГАДОТЕРИДОЛ ВЕЛФАРМ», которое используется для визуализации при проведении МРТ.
В правительстве рассчитывают, что локализация выпуска позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить доступность лекарств для российской системы здравоохранения.
С начала 2025 года по второй квартал 2026-го в стране также зарегистрировали более 1,5 тысячи медицинских изделий. Среди них первый отечественный аппарат для гемодиализа «Сатис», оборудование для ЭКО, реабилитационные тренажёры, диагностические системы, хирургический роботизированный комплекс, слуховые аппараты и интраокулярные линзы.
В 2026 году к клиническим базам для исследований и испытаний новых разработок присоединились ещё пять учреждений. В рамках двух федеральных проектов планируется провести 54 исследования, по итогам которых ожидается создание десяти препаратов, 32 медицинских изделий и 12 медицинских технологий.
Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» рассчитан до 2030 года. В нём участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг. По данным правительства, по итогам второго квартала 2026 года запланированные показатели проекта были выполнены полностью.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что по итогам первого полугодия 2026 года диспансеризацию прошли около 52 млн россиян. По её словам, профилактические осмотры помогают своевременно выявлять заболевания и оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь.
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