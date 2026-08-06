От диагностики до лечения рака: В России начали выпуск 10 жизненно необходимых препаратов

В России зарегистрировали и запустили производство десяти жизненно необходимых препаратов, которые прежде не выпускались на территории страны. Итоги работы за первое полугодие 2026 года обсудили на заседании проектного комитета под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Большая часть новых лекарств предназначена для лечения онкологических заболеваний. В перечень вошли цетуксимаб под торговым наименованием «Арцетукс» — для пациентов с колоректальным раком и плоскоклеточным раком головы и шеи, а также «Олапариб-АМЕДАРТ», применяемый при раке яичников, молочной и предстательной желёз и аденокарциноме поджелудочной железы.

Для терапии рака молочной железы начали выпускать «Рибоциклиб Фармасинтез». Препарат «Арейма» на основе камрелизумаба предназначен для пациентов с раком пищевода, носоглотки и лёгкого, а «Кобиметиниб-Промомед» — для лечения неоперабельной или метастатической меланомы.

В список также вошли препарат «Эфиктель» для лечения рассеянного склероза, противоэпилептическое средство «МИРОБРИВЕЛ» и упадацитиниб для пациентов с ревматоидным артритом. Кроме того, производство запустили для препарата парентерального питания «ИСТИНАЛЬ» и средства «ГАДОТЕРИДОЛ ВЕЛФАРМ», которое используется для визуализации при проведении МРТ.

В правительстве рассчитывают, что локализация выпуска позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить доступность лекарств для российской системы здравоохранения.

С начала 2025 года по второй квартал 2026-го в стране также зарегистрировали более 1,5 тысячи медицинских изделий. Среди них первый отечественный аппарат для гемодиализа «Сатис», оборудование для ЭКО, реабилитационные тренажёры, диагностические системы, хирургический роботизированный комплекс, слуховые аппараты и интраокулярные линзы.

В 2026 году к клиническим базам для исследований и испытаний новых разработок присоединились ещё пять учреждений. В рамках двух федеральных проектов планируется провести 54 исследования, по итогам которых ожидается создание десяти препаратов, 32 медицинских изделий и 12 медицинских технологий.

Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» рассчитан до 2030 года. В нём участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг. По данным правительства, по итогам второго квартала 2026 года запланированные показатели проекта были выполнены полностью.