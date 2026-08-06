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6 августа, 14:24

«Не хочу, чтобы он стал Байденом»: Трамп спас маленького мальчика от падения со сцены

Трамп удержал ребёнка от падения со сцены и пошутил про Байдена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Американский президент Дональд Трамп предостерёг маленького ребёнка от падения с возвышения во время публичного мероприятия. Он пригласил на сцену молодую пару с детьми, чтобы те рассказали, как внутренняя политика Белого дома отразилась на их семье. Это произошло 5 августа в Red Rock Casino Resort в Лас-Вегасе.

Дональд Трамп побежал за ребёнком, чтобы не дать ему упасть со сцены. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CBS News

Когда один из малышей приблизился к краю, глава США загородил ему путь.

«Я не хочу, чтобы он был Байденом и упал», — объяснил Трамп свой поступок.

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Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп определился с преемником. По данным The Washington Post, на закрытой встрече с донорами Республиканской партии президент заявил, что хотел бы видеть Джей Ди Вэнса победителем выборов 2028 года.

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Юрий Лысенко
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