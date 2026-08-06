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6 августа, 14:30

Суд арестовал фанатов за запуск сигнальной ракеты на матче «Локомотив» — ЦСКА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Преображенский районный суд Москвы арестовал двух фанатов, запустивших сигнальную ракету на матче первого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА. Они признаны виновными в грубом нарушении правил поведения на стадионе.

«Суд назначил каждому из нарушителей административное наказание в виде административного ареста: Никите Каманину — на срок 5 суток, Артёму Шкодину — на 7 суток», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Инцидент произошёл 4 августа на «РЖД-Арене» во время московского дерби. Суд установил, что Каманин и Шкодин использовали на трибуне пусковое сигнальное устройство, что запрещено правилами поведения зрителей.

Сам матч завершился вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержал ЦСКА (5:4). В составе армейского клуба первую игру провёл перешедший из «Балтики» вратарь Максим Бориско.

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Анастасия Никонорова
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