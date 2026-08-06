Гол с шестого раза: У Валерия Карпина родился сын после пяти дочек

У главного тренера сборной России Валерия Карпина родился первый сын. Для 57-летнего специалиста ребёнок стал шестым: до этого у него появились пять дочерей. Радостной новостью 6 августа поделилась супруга тренера Дарья Карпина. Имя мальчика родители пока не раскрывают.

«Добро пожаловать в семью, сынок. Мы тебя очень ждали», — написала она в социальных сетях.

Для супругов это третий общий ребёнок. Ещё три дочери Карпина родились в предыдущих браках.

О беременности Дарья рассказала накануне 8 Марта. Позже семья устроила гендер-пати, во время которой стало известно, что пара ждёт мальчика. Роды прошли в клиническом госпитале в Подмосковье.

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