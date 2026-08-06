Покажут геймплей? Rockstar обещает провести трансляцию с GTA VI в конце августа

Rockstar Games представит новый трейлер Grand Theft Auto VI уже 27 августа в 22:00 по московскому времени. О предстоящем показе сообщила сама студия в соцсети Х.

Новый ролик получил название Grand Theft Auto VI: An Extended Look (расширенный взгляд). Его премьера состоится на платформе Netflix, а уже на следующий день, 28 августа, видео появится на официальном YouTube-канале Rockstar.

В комментариях фанаты легендарной серии названи это «новым уровнем жадности», ведь подписка на Netflix не перестала быть платной.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По данным инсайдеров, версия для ПК может выйти в феврале 2027 года, однако официального подтверждения этой информации пока нет. В этот раз в центре сюжета будет криминальный дуэт в духе Бонни и Клайда. Люсия Каминос и Джейсон Дюваль попытаются заработать лёгкие деньги в штате Леонида, являющимся аналогом солнечной Флориды.

Студия Rockstar является одной из самых известных в мире, а многие небезосновательно считают, что это самый сильный игрок во всей индустрии. Все их проекты отличаются качеством и проработкой. В эпоху отказа многих зарубежных игроделов от русского языка Rockstar не пренебрегает своими русскоговорящими фанатами, поэтому ранее компания объявила, что в Grand Theft Auto VI будет добавлена русская локализация. Правда, разговаривать на «великом и могучем» персонажи не будут, поскольку студия выпускает свои проекты исключительно на английском языке.