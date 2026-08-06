Дмитрий Губерниев признался, что участвовал в бандитских разборках в лихие 90-е

В 1990-е годы спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву трижды довелось оказаться участником бандитских разборок. В одной из таких ситуаций ему выдали тяжёлый предмет и приказали вступить в драку, однако он решил покинуть место конфликта.

«Мне дали какую-то здоровую штуку и сказали: «Беги, дерись». Думаю: «Ой, надо валить отсюда», — цитирует спортивного журналиста «Чемпионат».

Он также отметил, что в 1992 году на прилавках стали появляться продукты, которых не хватало в конце советского периода. Рыночные перемены дали людям ощущение новых возможностей. При этом телеведущий признался, что не планировал уехать из России в 90-е.

Ранее Дмитрий Губерниев предупредил норвежских лыжников, что без россиян их спорт может стать любительским. Так он прокомментировал новость, что главный спонсор норвежской команды отказался их финансировать.