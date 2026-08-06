В Дептрансе Москвы допустили зимний прокат самокатов при развитии велодорожек

Московский Дептранс допустил использование самокатов кикшеринга в холодное время года. Об этом в ходе XIV Международного евразийского форума такси сообщил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды ведомства Кирилл Фёдоров, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Главным условием он назвал развитие велоинфраструктуры и надлежащий уход за ней. Если получится обеспечить возможность сразу от дома попасть на велодорожку и доехать до метро или конечной точки, следить за покрытием, убирать его зимой и не парковать на нём машины, препятствий станет меньше.

Фёдоров напомнил, что курьеры работают круглогодично и доказывают реалистичность такого подхода. Однако, по его же словам, для запуска предстоит сделать ещё очень многое.

Советник гендиректора кикшеринга «Юрент» Филипп Левченко на том же форуме рассказал, что сервис уже тестирует технологию для холодного времени. Он выразил надежду, что если Дептранс заинтересуется, в обозримом будущем в столице может появиться соответствующий пилот.

При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что конструкция самоката не предназначена для зимы, а с наступлением заморозков сезон проката завершится. Курьеры же круглый год передвигаются на специальных электровелосипедах с большими колёсами и зимней резиной, а также проходят профессиональную подготовку.

Ранее ЛДПР выступила с инициативой запретить курьерам на электросамокатах и электровелосипедах движение по тротуарам. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, тротуары должны оставаться пространством для пешеходов, а при переходе дороги и в жилых зонах курьеры обязаны вести транспорт рядом с собой. Партия также предлагает ввести ответственность за использование телефона без гарнитуры во время движения.