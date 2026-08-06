Плевки в раввинов и воспевание Гитлера: Литовского неонациста не стали наказывать на фоне поддержки в обществе

Полиция Литвы начала расследование после нападения на трёх раввинов в центре Вильнюса. Мужчина плюнул в двух из них, потребовал покинуть страну, снял происходящее на видео и призвал других поступать так же, пишет SHOT.

В Вильнюсе мужчина плюнул в раввинов и призвал повторять нападения. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в начале июля. Запись разместил в соцсетях активист Гинтарас Люткявичюс, также известный как Граф Люткявичюс. На кадрах он обвинял оказавшихся на улице мужчин в действиях, которые те отрицали, после чего перешёл к оскорблениям.

Подозреваемого задержали. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье о разжигании ненависти к группе людей по национальному и религиозному признакам. Позднее мужчину отпустили до суда, после чего он стал собирать деньги на юридическую помощь. Данных о прекращении дела нет.

Глава еврейской общины Литвы Фаина Куклянски назвала произошедшее тревожным, хотя отметила, что подобные уличные нападения пока остаются редкими. Организация связалась с пострадавшими и предложила им юридическую поддержку.

Почти одновременно на здании еврейской общины в Вильнюсе появились надписи «У Гитлера был план», «Вы хуже нацистов» и «Свободу Газе». Камеры наблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые, предположительно, оставили их рано утром 4 июля.

По словам Куклянски, местные евреи стали чувствовать себя менее безопасно, поэтому попасть в здание общины теперь можно только после предварительной регистрации. Организация обратилась в полицию и по поводу надписей.

Литовские власти в январе 2026 года утвердили план противодействия антисемитизму, ксенофобии и разжиганию ненависти. Он предусматривает профилактику преступлений на почве ненависти, защиту еврейской жизни и сохранение памяти о Холокосте.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о намерении пересмотреть список произведений русских классиков в школьной программе для национальных меньшинств. По его словам, конкретные изменения должны подготовить профильные специалисты, а не политики. Глава правительства также предложил включить в программу произведения Тараса Шевченко, чтобы познакомить литовских школьников с украинской культурой и идентичностью.