Паника отменяется: Вильнюс не подтвердил «скорую атаку российских дронов»

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что у Вильнюса нет данных о непосредственной угрозе атаки на критическую инфраструктуру страны в ближайшие дни. Конкретного решения о проведении такой операции, по его словам, Россия не принимала.

«Решения провести ту или иную операцию сегодня нет. Непосредственной угрозы того, что в ближайшее время что-то произойдёт, также нет», — сказал министр журналистам.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что литовская разведка допускает возможность провокации в странах Балтии. По версии Вильнюса, для неё могут быть использованы захваченные украинские беспилотники, чтобы затруднить установление источника атаки. Независимых подтверждений этому сценарию не приводится.

Каунас подчеркнул, что речь идёт о потенциальном варианте развития событий, а не о готовящейся в ближайшие дни операции. Поэтому утверждать, что литовские власти располагают сведениями о конкретной атаке, нельзя.

При этом Литва продолжает усиливать охрану критически важных объектов и развивать средства противодействия беспилотникам. Власти республики объясняют эти меры общим ростом рисков в регионе.