Учёные объяснили, почему мозг «запоминает» прежний вес и возвращает его после диеты

На протяжении десятилетий считалось, что похудение — это вопрос силы воли: меньше ешь, больше двигайся и всё получится. Однако современные исследования доказывают обратное. Согласно материалу The Conversation, человеческий мозг эволюционно настроен на защиту энергетических запасов и способен «запоминать» прежний, более высокий вес, воспринимая его как норму, к которой необходимо вернуться.

«Для наших древних предков жировые запасы были жизненно важным ресурсом: их недостаток мог означать голод, а избыток — замедление темпа жизни. Со временем человеческий организм стал удивительно хорошо защищать свои энергетические запасы благодаря сложным биологическим защитным механизмам, встроенным в мозг», — поясняют авторы.

Когда человек теряет вес, организм реагирует как на угрозу выживанию: гормоны голода усиливаются, тяга к калорийной пище растёт, а расход энергии падает. Эти механизмы помогали нашим предкам переживать голодные времена, но в современном мире изобилия они работают против нас. Как только тело становится тяжелее, мозг начинает считать этот повышенный вес новой отправной точкой, которую он стремится защитить.

Именно поэтому после диет так часто происходит возврат килограммов — и это не недостаток дисциплины, а эволюционная биология. Препараты-агонисты GLP-1, такие как Wegovy и Mounjaro, помогают, имитируя сигналы сытости, однако их действие часто ослабевает после прекращения приёма.

Учёные подчёркивают, что ожирение — это не личная неудача, а сложное биологическое состояние, формируемое генами, средой и работой мозга. Выход — в устойчивых привычках: качественный сон, регулярная активность и сбалансированное питание важнее строгих диет. А будущее — за персонализированной медициной и системными изменениями: от школьного питания до городской среды.

Ранее врач Татьяна Жаровская объяснила, что навязчивые мысли о еде, известные как «пищевой шум», могут быть симптомом психологических проблем и РПП. Они формируются под влиянием окружения, соцсетей и рекламы, создающих нездоровый контекст. Она отметила, что факторы включают диеты родственников и авторитетных людей, навязывающих информацию, которая пробуждает тягу к вредной еде.