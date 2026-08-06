Не в коме: Появились подробности о состоянии чемпионки по фитнесу после неудачной пластики груди

Чемпионка по фитнесу, которой стало плохо во время операции по увеличению груди в московской клинике, не в коме. Об этом сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, 51-летняя пациентка просто потеряла сознание, а врачи оценивают её состояние, как среднетяжёлое. В медучреждение прибыли сотрудники полиции.

Напомним, сегодня сообщалось, что 51-летняя чемпионка мира по атлетическому фитнесу потеряла сознание во время пластической операции по увеличению груди в московской частной клинике «Мака-Мед» на улице Клары Цеткин. По поступившим ранее данным, после укола анестетика процедура пошла не по плану, врачи пытались запустить сердце и вернуть пациентку в чувство, но реанимационные мероприятия не дали результата. Однако, похоже, что ситуация не такая плачевная.