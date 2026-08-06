Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 15:27

Не в коме: Появились подробности о состоянии чемпионки по фитнесу после неудачной пластики груди

Чемпионка по фитнесу находится в среднетяжёлом состоянии после операции в Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чемпионка по фитнесу, которой стало плохо во время операции по увеличению груди в московской клинике, не в коме. Об этом сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, 51-летняя пациентка просто потеряла сознание, а врачи оценивают её состояние, как среднетяжёлое. В медучреждение прибыли сотрудники полиции.

Шла за здоровьем, а попала в морг: Россиянка умерла после глазной операции в частной клинике
Шла за здоровьем, а попала в морг: Россиянка умерла после глазной операции в частной клинике

Напомним, сегодня сообщалось, что 51-летняя чемпионка мира по атлетическому фитнесу потеряла сознание во время пластической операции по увеличению груди в московской частной клинике «Мака-Мед» на улице Клары Цеткин. По поступившим ранее данным, после укола анестетика процедура пошла не по плану, врачи пытались запустить сердце и вернуть пациентку в чувство, но реанимационные мероприятия не дали результата. Однако, похоже, что ситуация не такая плачевная.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar