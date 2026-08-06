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Регион
6 августа, 15:43

Решетников: Разрабатываются меры поддержки для пострадавших от атак на WB

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прорабатывается комплекс мер поддержки для бизнеса, пострадавших от недавних атак на логистические центры и склады Wildberries, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Заявление прозвучало на полях VIII российско-киргизского экономического форума.

«Для оперативного возобновления и обеспечения стабильной работы партнёров платформы Минэкономразвития прорабатывает ряд мер по поддержке пострадавших предпринимателей», — сказал Решетников.

По словам министра, обсуждение инициатив проходит под руководством вице-премьера Александра Новака. В рабочую группу также вошли представители Министерства финансов, Центробанка и Федеральной налоговой службы.

Сейчас перед разработчиками стоят две приоритетные задачи: обеспечить бесперебойность поставок конечным потребителям и помочь производителям как можно быстрее возобновить свою деятельность. Конкретные параметры поддержки, включая возможные льготы и компенсации, пока не раскрываются, однако власти обещают представить их в ближайшее время. Представители Wildberries также принимают участие в консультациях.

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Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам из Ленинградской области выделены первые 100 миллионов рублей из уставного капитала региональной микрокредитной компании на льготные займы с ускоренным оформлением. Он также заявил, что деньги целевые и пойдут на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций. В регионе работают горячая линия и оперативный штаб помощи селлерам.

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Анастасия Никонорова
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