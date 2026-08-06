Ежевичный рекорд: Россия резко увеличила закупки ягоды из Турции

Россия в июне закупила в Турции ежевику на рекордные $138,6 тысячи. Это максимальная стоимость месячных поставок за весь период доступной статистики, которая ведётся с 2013 года.

По данным «Коммерсанта», поставки этой ягоды носят нерегулярный характер. Предыдущая зафиксированная партия пришлась на июнь 2024 года и оценивалась всего в $42. При этом данные о весе нынешней партии не раскрываются, поэтому говорить о рекорде в тоннах нельзя.

Одновременно Россия заметно увеличила закупки других турецких фруктов. Импорт персиков и нектаринов в июне вырос вдвое и достиг $68,2 млн, а поставки слив оценивались в $2,5 млн.

На этом фоне в середине июля Россельхознадзор временно ограничил ввоз косточковых фруктов от пяти турецких экспортёров. Меры затронули абрикосы, вишню, черешню, персики и нектарины, но не ежевику.

Ведомство объяснило решение систематическим обнаружением в продукции карантинных организмов. При этом ограничения распространяются только на поставки конкретных компаний, а не на весь импорт фруктов из Турции.

Ранее Life.ru рассказывал об ограничении поставок косточковых фруктов от пяти турецких экспортёров. Названия компаний и срок действия временных мер не раскрывались.