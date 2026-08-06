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6 августа, 15:51

Камень пробил защиту: Двух россиян спасли с высоты 3,5 тысячи метров в Казахстане

Двух травмированных россиян эвакуировали вертолётом в горах Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Attapol Yiemsiriwut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Attapol Yiemsiriwut

Двух российских туристов эвакуировали с высоты более 3,5 тысячи метров в горах Алма-Атинской области. Оба участника похода получили травмы, сообщили в МЧС Казахстана.

Восьми туристам потребовалась помощь в Талгарском районе. Спасатели отряда «Барыс» добрались до группы пешком.

У 25-летней девушки диагностировали травму головы после того, как на неё упал камень. В ведомстве уточнили, что туристка находилась в защитной каске.

Ещё один участник похода, 32-летний мужчина, повредил руку при падении. Предварительно, он получил ушиб или перелом. Пострадавших доставили в медицинское учреждение на вертолёте «Казавиаспаса». Остальные участники группы, по данным ведомства, не пострадали.

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Ранее туристы пожаловались на лагерь в Приэльбрусье, который они назвали «сектой». По словам бывших участников, организатор Игорь Бессонов привлекал людей недорогими походами, однако на месте волонтёров заставляли выполнять тяжёлую работу, ограничивали использование телефонов и навязывали странные правила. Одна из участниц рассказала, что в 2024 году едва не погибла и написала заявление в полицию.

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Александра Мышляева
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