Камень пробил защиту: Двух россиян спасли с высоты 3,5 тысячи метров в Казахстане

Двух российских туристов эвакуировали с высоты более 3,5 тысячи метров в горах Алма-Атинской области. Оба участника похода получили травмы, сообщили в МЧС Казахстана.

Восьми туристам потребовалась помощь в Талгарском районе. Спасатели отряда «Барыс» добрались до группы пешком.

У 25-летней девушки диагностировали травму головы после того, как на неё упал камень. В ведомстве уточнили, что туристка находилась в защитной каске.

Ещё один участник похода, 32-летний мужчина, повредил руку при падении. Предварительно, он получил ушиб или перелом. Пострадавших доставили в медицинское учреждение на вертолёте «Казавиаспаса». Остальные участники группы, по данным ведомства, не пострадали.

Ранее туристы пожаловались на лагерь в Приэльбрусье, который они назвали «сектой». По словам бывших участников, организатор Игорь Бессонов привлекал людей недорогими походами, однако на месте волонтёров заставляли выполнять тяжёлую работу, ограничивали использование телефонов и навязывали странные правила. Одна из участниц рассказала, что в 2024 году едва не погибла и написала заявление в полицию.