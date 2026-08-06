Средиземное море прогрелось до рекордных 33°C у берегов Майорки

Температура поверхности Средиземного моря у побережья Майорки достигла 33,02°C. Если данные подтвердятся, это станет новым абсолютным максимумом для всего моря, сообщило испанское метеорологическое агентство AEMET.

Отдыхающие жалуются, что вода не приносит облегчения. Один из немецких туристов признался местному изданию Mallorca Magazin, что заплывал подальше от берега, но прохладнее не становилось. Обычно в августе море прогревается в среднем до 26°C, нынешний же показатель превышает норму катастрофически.

Предыдущий рекорд держался с 2024 года — 31,96°C у египетского города Эль-Ариш. До него экстремум был установлен в июле 2023-го на отметке 28,71°C.

Аномальная жара охватила весь континент. В Австрии столбики термометров поднялись до 41,2°C — это наивысшее значение за всю историю наблюдений в стране. Итальянский Минздрав ввёл красный уровень опасности для всех 27 городов, подключённых к национальной системе теплового мониторинга. Власти призывают избегать солнца в пиковые часы и пить больше воды, у римского Колизея и Пантеона установили распылители влаги и продлили вечерние часы работы.

Тем временем, уровень воды в Рейне у немецкого Кауба опустился до 24 сантиметров — самого низкого показателя с 1880 года. Перевозчики вынуждены снижать загрузку судов для безопасного прохода по обмелевшим участкам, а для транспортировки прежних объёмов потребуется больше кораблей, что грозит ростом расходов и перебоями в цепочках поставок. Впрочвем, полная остановка судоходства пока маловероятна.