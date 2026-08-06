БК «Астана» не выступит в Единой лиге ВТБ из-за урезания финансирования

Баскетбольный клуб «Астана» не сможет выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ из-за сокращения финансирования. Об этом заявил генеральный директор команды Самсон Аракелян.

По его словам, официальные документы пока не поступили, однако решение ему озвучили на встрече в Комитете спорта Казахстана.

Работу клуба планируют переориентировать на развитие молодёжного и юношеского баскетбола. Оставшихся средств, как утверждает Аракелян, будет недостаточно для содержания команды на уровне Единой лиги ВТБ.

«Решение о сокращении финансирования касается не только баскетбольной команды, но и других проектов фонда», — отметил руководитель клуба.

Ранее Life.ru сообщал, что мужская и женская сборные России по баскетболу 3×3 среди игроков до 21 года выиграли конференцию «Азия-1» юниорской Лиги наций FIBA в китайском Таншане. Женская команда в заключительный день обыграла Китай, Казахстан и Монголию, а мужская досрочно гарантировала себе первое место. Победа дала россиянам право претендовать на участие в Кубке мира U23.