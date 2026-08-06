Анализы, ежедневные осмотры и 12 дней лечения: Минздрав подготовил стандарт помощи при пневмонии

Минздрав России предложил утвердить новый стандарт медицинской помощи взрослым с внебольничной пневмонией. Средняя продолжительность законченного случая лечения должна составить 12 дней. Проект предусматривает помощь пациентам в стационаре. Для диагностики заболевания предполагаются первичные приёмы терапевта и пульмонолога, пишет РИА «Новости».

Во время лечения документом предусмотрены ежедневные осмотры этих специалистов. При необходимости пациент также должен находиться под круглосуточным наблюдением анестезиолога-реаниматолога.

В перечень исследований вошли общий и биохимический анализы крови, коагулограмма, определение уровня прокальцитонина и исследование плевральной жидкости. Эти процедуры помогают оценить воспалительный процесс, тяжесть состояния и эффективность терапии.

Стандарт также содержит список лекарств и медицинских вмешательств, которые могут использоваться при оказании помощи. При этом конкретный набор обследований и продолжительность лечения зависят от состояния пациента и решения врачей.

Документ пока носит характер предложения Минздрава. Действующие клинические рекомендации по внебольничной пневмонии у взрослых были утверждены в 2024 году и применяются с 1 января 2025 года.

Ранее Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи пациентам с паническими атаками. Документ расширил перечень возможных исследований: при наличии показаний врач сможет назначить анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на бледную трепонему. В стандарте также сохранили индивидуальную и групповую терапию и возможность применения транскраниальной магнитной стимуляции.