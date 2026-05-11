Вплоть до отказа почек: Вирусолог рассказала об опасных случаях проявления хантавируса

Бактериологи рассказали, какие тяжёлые симптомы может вызывать хантавирус штамма «Андес». По словам специалистов, при воздействии хантавируса возможны две основные группы проявлений. Об этом пишет РИА «Новости».

«Имеется две основные группы симптомов, которые развиваются при воздействии хантавируса. Первая — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вторая, что характерно для штамма «Андес», может вызывать более грозные заболевания — хантавирусный легочный синдром — тяжёлая пневмония», — рассказала заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

В тяжёлых случаях у человека может подняться температура до 39–40 градусов, появиться боли в пояснице, отёки, нарушение выделения мочи и поражение почек вплоть до их отказа. При этом специалист подчеркнула, что заражение хантавирусом происходит только при контакте с грызунами.

Ранее сообщалось, что у одного из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, эвакуированных в США, подтвердилось заражение хантавирусом андес. Группа из 17 американцев была вывезена с судна специальным рейсом, организованным Госдепартаментом, и в настоящее время возвращается на родину.