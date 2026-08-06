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6 августа, 16:27

«Ростелеком» устранил кратковременный сбой в работе сети

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В работе сети передачи данных «Ростелекома» сегодня произошёл кратковременный сбой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

Перерыв длился 29 минут и мог сказаться на доступности части интернет-ресурсов. Трафик оперативно перевели на резервное оборудование. Сейчас сеть и инфраструктура функционируют в штатном режиме.

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К слову, таинственная радиостанция УВБ-76, она же «Радио Судного дня», именно сегодня после нескольких дней молчания выдала в эфир необычный набор слов: «казус», «лисолаос», «знакосруб», «канокбит», «декогерб», «бретонский», «крабонаст». Значение сообщения пока неизвестно — эксперты допускают, что это может быть шифр, технический сбой или часть военных учений. Происхождение и назначение передатчика до сих пор вызывают споры.

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Юрий Лысенко
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