«Ростелеком» устранил кратковременный сбой в работе сети

В работе сети передачи данных «Ростелекома» сегодня произошёл кратковременный сбой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

Перерыв длился 29 минут и мог сказаться на доступности части интернет-ресурсов. Трафик оперативно перевели на резервное оборудование. Сейчас сеть и инфраструктура функционируют в штатном режиме.

К слову, таинственная радиостанция УВБ-76, она же «Радио Судного дня», именно сегодня после нескольких дней молчания выдала в эфир необычный набор слов: «казус», «лисолаос», «знакосруб», «канокбит», «декогерб», «бретонский», «крабонаст». Значение сообщения пока неизвестно — эксперты допускают, что это может быть шифр, технический сбой или часть военных учений. Происхождение и назначение передатчика до сих пор вызывают споры.