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6 августа, 16:34

«Эти рельефы!»: Полина Гагарина поразила фанатов фигурой в бикини, мимо не прошли даже Лазарев и Мурашкина

Полина Гагарина блеснула фигурой в бикини на яхте в Геленджике

Полина Гагарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Полина Гагарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Полина Гагарина блеснула фигурой во время прогулки на яхте в Геленджике. Народная артистка Башкирии выложила фото в бикини, и мимо поста не прошли некоторые звёзды. Например, Карина Мурашкина в комментариях восхитилась формами певицы.

«Эти рельефы!», — написала она.

Своё мнение оставил и Сергей Лазарев. Артист написал под постом: «Экспрессия!». То самое фото сделано Полиной Гагариной после серии концертов на юге России. Певица загорала и наслаждалась Чёрным морем.

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Ранее Ольга Серябкина запостила фото в бикини. 41-летняя певица в чёрном купальнике показалась в личном блоге, позируя и демонстрируя атлетичную фигуру. Публикация набрала минимум 17 тысяч лайков.

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Матвей Константинов
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