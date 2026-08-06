«Эти рельефы!»: Полина Гагарина поразила фанатов фигурой в бикини, мимо не прошли даже Лазарев и Мурашкина
Полина Гагарина блеснула фигурой в бикини на яхте в Геленджике
Полина Гагарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
Полина Гагарина блеснула фигурой во время прогулки на яхте в Геленджике. Народная артистка Башкирии выложила фото в бикини, и мимо поста не прошли некоторые звёзды. Например, Карина Мурашкина в комментариях восхитилась формами певицы.
«Эти рельефы!», — написала она.
Своё мнение оставил и Сергей Лазарев. Артист написал под постом: «Экспрессия!». То самое фото сделано Полиной Гагариной после серии концертов на юге России. Певица загорала и наслаждалась Чёрным морем.
Ранее Ольга Серябкина запостила фото в бикини. 41-летняя певица в чёрном купальнике показалась в личном блоге, позируя и демонстрируя атлетичную фигуру. Публикация набрала минимум 17 тысяч лайков.
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