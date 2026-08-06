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Регион
6 августа, 16:53

У Дани Милохина отсудили 407 тысяч за плагиат: Истцом оказался автор песни «Владимир Путин — молодец!»

С Дани Милохина взыскали 407 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Даня Милохин / Олег Лихачёв. Обложка © Wikipedia, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Даня Милохин / Олег Лихачёв. Обложка © Wikipedia, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

С TikTok-блогера Дани Милохина взыскали штраф за незаконное использование чужой композиции. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном в соцсети.

Блогер показал уведомление о возбуждении исполнительного производства на сумму 407 тысяч рублей. Из него следует, что при неуплате в течение пяти дней дополнительно начислят исполнительский сбор. Средства взыскиваются в пользу певца Олега Лихачёва, чью песню — неизвестно какую — Милохин использовал в своём ролике без разрешения. Лихачёв известен в частности по композиции «Владимир Путин — молодец!»

Штраф был назначен ещё в 2024 году. Помимо этого, блогер продемонстрировал сообщение от банка об аресте счёта на указанную сумму. Теперь ему предстоит погасить задолженность в принудительном порядке.

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Она пьёт, он поёт: Милохин и Зеленская берут $50 тысяч за выступления на частных корпоративах

В середине июля стало известно, что налоговая приостановила операции по банковским счетам Дани Милохина в России. Решение вынесено 9 июля, причина — непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока. Кроме того, за блогером числится задолженность в размере 500 рублей по штрафам, санкциям и возмещению ущерба перед управлением казначейства.

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Юрий Лысенко
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