У Дани Милохина отсудили 407 тысяч за плагиат: Истцом оказался автор песни «Владимир Путин — молодец!»

С TikTok-блогера Дани Милохина взыскали штраф за незаконное использование чужой композиции. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном в соцсети.

Блогер показал уведомление о возбуждении исполнительного производства на сумму 407 тысяч рублей. Из него следует, что при неуплате в течение пяти дней дополнительно начислят исполнительский сбор. Средства взыскиваются в пользу певца Олега Лихачёва, чью песню — неизвестно какую — Милохин использовал в своём ролике без разрешения. Лихачёв известен в частности по композиции «Владимир Путин — молодец!»

Штраф был назначен ещё в 2024 году. Помимо этого, блогер продемонстрировал сообщение от банка об аресте счёта на указанную сумму. Теперь ему предстоит погасить задолженность в принудительном порядке.

В середине июля стало известно, что налоговая приостановила операции по банковским счетам Дани Милохина в России. Решение вынесено 9 июля, причина — непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока. Кроме того, за блогером числится задолженность в размере 500 рублей по штрафам, санкциям и возмещению ущерба перед управлением казначейства.