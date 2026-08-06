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6 августа, 17:07

Фанатка One Piece 2000 раз отменила онлайн-заказы и была арестована

Японку задержали после двух тысяч фиктивных заказов в интернет-магазине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Японии арестовали женщину, которая, по данным полиции, около двух тысяч раз оформляла заказы в интернет-магазине, но не оплачивала или отказывалась получать товары. Об этом пишет The Mainichi.

Для покупок подозреваемая создала более 200 аккаунтов. В основном она заказывала фигурки и другие сувениры по мотивам манги One Piece. В одних случаях женщина не вносила деньги до истечения установленного срока. В других — выбирала оплату при доставке, но затем не забирала посылки.

На допросе японка признала вину. Свои действия она объяснила желанием справиться со стрессом и накопившейся усталостью. Полиция продолжает расследование и устанавливает размер ущерба, причинённого интернет-магазину.

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Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за покупку в игре, которую ребёнок совершил без разрешения. Адвокат Ольга Прокопьева посоветовала в день списания обратиться в банк и на игровую платформу, зафиксировав все обращения. При отказе в возврате родители могут направить письменную претензию и оспорить операцию в суде.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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