Фанатка One Piece 2000 раз отменила онлайн-заказы и была арестована

В Японии арестовали женщину, которая, по данным полиции, около двух тысяч раз оформляла заказы в интернет-магазине, но не оплачивала или отказывалась получать товары. Об этом пишет The Mainichi.

Для покупок подозреваемая создала более 200 аккаунтов. В основном она заказывала фигурки и другие сувениры по мотивам манги One Piece. В одних случаях женщина не вносила деньги до истечения установленного срока. В других — выбирала оплату при доставке, но затем не забирала посылки.

На допросе японка признала вину. Свои действия она объяснила желанием справиться со стрессом и накопившейся усталостью. Полиция продолжает расследование и устанавливает размер ущерба, причинённого интернет-магазину.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за покупку в игре, которую ребёнок совершил без разрешения. Адвокат Ольга Прокопьева посоветовала в день списания обратиться в банк и на игровую платформу, зафиксировав все обращения. При отказе в возврате родители могут направить письменную претензию и оспорить операцию в суде.