«Генная пушка»: В Лондоне создали салат со вкусом мяса

Исследователи Имперского колледжа Лондона совершили прорыв в области синтетической биологии, создав генетически модифицированный салат-латук, способный вырабатывать свиной миоглобин — белок, отвечающий за цвет и вкус мяса. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Frontiers in Plant Science.

Для трансгенной модификации учёные использовали «генную пушку», которая доставляет фрагменты ДНК с помощью микроскопических частиц золота. Ген свиньи был помещён в хлоропласты — структуры растительных клеток, где происходит фотосинтез. Это позволяет растениям продуцировать целевой белок в больших количествах.

Модифицированные образцы не только вырабатывали миоглобин, но и сохраняли нормальный рост, цветение и способность передавать новые признаки потомству. Учёные подчёркивают, что цель эксперимента — не создание «мясного салата» как готового блюда, а разработка эффективного источника белка для растительных бургеров и других продуктов, улучшающего их вкус и питательную ценность.

Однако до внедрения в пищевую промышленность ещё далеко. В ходе экспериментов только часть произведённого белка связывалась с гемом — железосодержащим соединением, придающим мясу характерный оттенок. В лучшем случае этот показатель достигал 35%, тогда как у микроорганизмов он доходит до 80%. Кроме того, необходимы проверки безопасности, эффективности производства и реальных вкусовых свойств ингредиента.

Пока растения не употреблялись в пищу, все опыты проводились в лабораторных условиях. Тем не менее выращивание белка непосредственно в сельхозкультурах, по мнению авторов, может в перспективе снизить затраты энергии и ресурсов по сравнению с традиционным животноводством.

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