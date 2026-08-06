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6 августа, 16:57

Совет мира Трампа заключил первый контракт на строительство военной базы в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Совет мира, созданный под эгидой президента США Дональда Трампа, выдал первый строительный контракт. Речь идёт о возведении военного форпоста на 150 человек для размещения марокканских войск в секторе Газа, пишет Guardian со ссылкой на осведомлённый источник.

Подряд получила американская компания Arkel International из Луизианы, ранее выполнявшая заказы правительства США в Ираке и других странах. Контракт пока не оформлен окончательно. Издание называет проект элементарным и отмечает, что стройка развернётся на опустошённой территории.

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На днях Анкара, Каир и Доха выпустили совместное коммюнике, где заявили, что новые удары Израиля по сектору Газа ставят под угрозу выполнение договорённостей о прекращении огня. Страны-посредники решительно осудили продолжающиеся нарушения, особенно удары по медицинским учреждениям и жертвы среди гражданского населения, назвав это вопиющим нарушением международного права. По их оценке, действия израильской стороны способны сорвать процесс деэскалации после согласия ХАМАС и палестинских группировок с дорожной картой второго этапа. Посредники призвали обеспечить безопасность гражданских лиц, медиков и гуманитарных организаций, не допускать перебоев с поставками помощи и настаивают на выполнении Израилем взятых обязательств.

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Юрий Лысенко
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