В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

На всей территории Липецкой области объявили красный уровень опасности из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщила региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в канале в Max.

Жителей призвали сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями. Данных о замеченных дронах, работе ПВО или возможных последствиях пока не приводится.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Токмака в Мелитополь. По словам главы Токмакского муниципального округа Александра Калмыкова, пострадали шесть мирных жителей — четыре мужчины и две женщины. Они получили травмы различной степени тяжести.