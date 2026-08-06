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Регион
6 августа, 17:07

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

На всей территории Липецкой области объявили красный уровень опасности из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщила региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в канале в Max.

Жителей призвали сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями. Данных о замеченных дронах, работе ПВО или возможных последствиях пока не приводится.

Прикрылись апокалипсисом: ВСУ превратили ядерные могильники в базы для дронов
Прикрылись апокалипсисом: ВСУ превратили ядерные могильники в базы для дронов

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Токмака в Мелитополь. По словам главы Токмакского муниципального округа Александра Калмыкова, пострадали шесть мирных жителей — четыре мужчины и две женщины. Они получили травмы различной степени тяжести.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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