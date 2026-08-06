В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов
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В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации, отметив, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящий момент работа воздушной гавани осуществляется в особом режиме. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о времени вылета и прибытия рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и в справочных службах.
Ранее в Сочи и Сириусе была объявлена угроза атаки БПЛА, и главы городов Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин сообщили, что экстренные службы готовы к реагированию. Прошунин заявил, что все силы и средства работают на защиту города, и гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
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