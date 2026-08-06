В Англии произошёл массовый сбой в движении поездов

В Англии зафиксирован масштабный сбой в работе железнодорожного транспорта, затронувший несколько регионов. Причиной стал инцидент с электроснабжением в центре управления, что привело к нарушениям графиков на севере страны.

«Сбой электроснабжения в центре связи привёл к нарушениям в движении поездов в Большом Манчестере, Мидленде и в Северо-Западной Англии», — сообщили в National Rail.

Под удар попали все пять железнодорожных операторов, работающих в этом районе. Пассажирам компаний Northern и TransPennine Express рекомендовали вовсе отказаться от поездок. Другие перевозчики предупреждают о задержках до часа и возможной отмене рейсов. В некоторых местах организованы временные автобусные маршруты.

Ожидается, что перебои сохранятся до конца дня. Причины аварии выясняются. Власти приносят извинения пассажирам и рекомендуют следить за обновлениями на сайтах перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в Пенсильвании грузовой поезд сошёл с рельсов. Из 72 вагонов 13 сошли, три из них с опасными материалами, но утечки не было, и полиция заявила, что угрозы обществу нет. Местных жителей эвакуировали, но позже приказ отменили.