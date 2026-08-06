Министр обороны Литвы предупредил о возможной атаке республики БПЛА ВСУ

Критическая инфраструктура стран Балтии может стать целью провокаций, которые литовские власти связывают с Россией. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По его словам, в регионе рассматривают вероятность атак на транспортные, энергетические и другие стратегические объекты. Для них могут использоваться как обычные военные средства, так и гибридные методы.

Одним из возможных сценариев называют операцию под чужим флагом с применением беспилотников украинского производства. Такой вариант ранее допускал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Каунас не раскрыл данные о предполагаемых целях и сроках возможных провокаций.

На фоне предупреждений в Литве усилили охрану мостов, электроподстанций, газовой инфраструктуры и узлов связи. Власти также разрабатывают дополнительные планы реагирования.

При этом командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что признаков непосредственной обычной военной агрессии против стран Балтии сейчас не наблюдается.