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Регион
6 августа, 17:33

Министр обороны Литвы предупредил о возможной атаке республики БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Критическая инфраструктура стран Балтии может стать целью провокаций, которые литовские власти связывают с Россией. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По его словам, в регионе рассматривают вероятность атак на транспортные, энергетические и другие стратегические объекты. Для них могут использоваться как обычные военные средства, так и гибридные методы.

Одним из возможных сценариев называют операцию под чужим флагом с применением беспилотников украинского производства. Такой вариант ранее допускал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Каунас не раскрыл данные о предполагаемых целях и сроках возможных провокаций.

На фоне предупреждений в Литве усилили охрану мостов, электроподстанций, газовой инфраструктуры и узлов связи. Власти также разрабатывают дополнительные планы реагирования.

При этом командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что признаков непосредственной обычной военной агрессии против стран Балтии сейчас не наблюдается.

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Ранее глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что данных о непосредственной угрозе атаки на критическую инфраструктуру страны в ближайшие дни нет. По его словам, решение о проведении подобной операции не принято. При этом литовская разведка допускает сценарий провокации с использованием захваченных украинских беспилотников, однако независимых подтверждений этой версии не приводится.

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Александра Мышляева
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