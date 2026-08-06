Министр обороны Литвы предупредил о возможной атаке республики БПЛА ВСУ
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Критическая инфраструктура стран Балтии может стать целью провокаций, которые литовские власти связывают с Россией. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
По его словам, в регионе рассматривают вероятность атак на транспортные, энергетические и другие стратегические объекты. Для них могут использоваться как обычные военные средства, так и гибридные методы.
Одним из возможных сценариев называют операцию под чужим флагом с применением беспилотников украинского производства. Такой вариант ранее допускал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Каунас не раскрыл данные о предполагаемых целях и сроках возможных провокаций.
На фоне предупреждений в Литве усилили охрану мостов, электроподстанций, газовой инфраструктуры и узлов связи. Власти также разрабатывают дополнительные планы реагирования.
При этом командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что признаков непосредственной обычной военной агрессии против стран Балтии сейчас не наблюдается.
Ранее глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что данных о непосредственной угрозе атаки на критическую инфраструктуру страны в ближайшие дни нет. По его словам, решение о проведении подобной операции не принято. При этом литовская разведка допускает сценарий провокации с использованием захваченных украинских беспилотников, однако независимых подтверждений этой версии не приводится.
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