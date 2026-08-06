Системы ПВО за день сбили 281 украинский беспилотник над 13 регионами

Российские средства противовоздушной обороны отразили налёт беспилотной авиации, сбив за сутки 281 украинский летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, уточнив, что перехваты велись в течение дня с 8 утра до 8 вечера.

«Перехвачен и уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее минобороны РФ сообщило, что за сутки средства ПВО уничтожили более 1150 беспилотников и 20 авиабомб, а украинская сторона потеряла 1395 военнослужащих и значительное количество техники. Ведомство уточнило, что ликвидированы 20 бронированных машин, один безэкипажный катер, 17 орудий полевой артиллерии и около 100 единиц автотранспорта. Данные приведены в ежедневной сводке.