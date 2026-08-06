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Регион
6 августа, 17:54

Системы ПВО за день сбили 281 украинский беспилотник над 13 регионами

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские средства противовоздушной обороны отразили налёт беспилотной авиации, сбив за сутки 281 украинский летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, уточнив, что перехваты велись в течение дня с 8 утра до 8 вечера.

«Перехвачен и уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее минобороны РФ сообщило, что за сутки средства ПВО уничтожили более 1150 беспилотников и 20 авиабомб, а украинская сторона потеряла 1395 военнослужащих и значительное количество техники. Ведомство уточнило, что ликвидированы 20 бронированных машин, один безэкипажный катер, 17 орудий полевой артиллерии и около 100 единиц автотранспорта. Данные приведены в ежедневной сводке.

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Анастасия Никонорова
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