Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов доложил президенту России Владимиру Путину по телефону о значительных потерях украинских сил на Добропольском направлении. Противник потерял более 6 тысяч человек личного состава.

«В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тыс. личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и минометов, 210 единиц автомобильной техники», — сказал гвардии полковник.

Доклад был сделан в рамках оперативного информирования верховного главнокомандующего о ходе боевых действий. Шихабидов подчеркнул, что подразделения дивизии продолжают выполнять поставленные задачи и удерживают инициативу на своём участке фронта.

Напомним, президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й дивизии ВДВ, заслушав доклад о ситуации на Добропольском направлении и поблагодарив личный состав, а дивизия, после освобождения Курской области, продолжает выполнять задачи в ДНР. Шихабидов доложил, что дивизия ведёт боевые действия почти без остановки, используя новые методы и силы БПЛА, и на этом направлении потери ВСУ составили более 6 тысяч военных, 14 танков, 140 бронемашин и другую технику.