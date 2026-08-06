«Под Киевом «Герани» расцвели»: МО показало, как горят склады в Броварах после ударов ВС РФ
Минобороны показало видео ударов по складам в Броварах под Киевом
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Появилось видео ударов по складам и логистическому хабу, используемым в интересах ВСУ, в Броварах под Киевом. Его публикует Минобороны РФ. Судя по кадрам, часть украинской столицы оказалось буквально в огне.
«Под Киевом «Герани» расцвели», — подметили в ведомстве.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах и пожаре на грузовом судне в районе Одессы. Известно, что в самом городе также звучали взрывы.
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