Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 19:02

Руслан Терновой стал чемпионом Европы в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Руслан Терновой. Обложка © European Aquatics/Aniko Kovacs

Руслан Терновой. Обложка © European Aquatics/Aniko Kovacs

Россиянин Руслан Терновой — новый чемпион Европы по водным видам спорта в прыжках с десятиметровой вышки. Наш соотечественник взял «золото» на соревнованиях в Париже.

По сумме шести попыток Терновой набрал 524,20 балла. Второе место — за немцем Джейдженом Эйкерманном (513,05 балла), а третье — за его соотечественником Оле Рёслером (480,75).

Российские атлеты на ЧЕ в Париже завоевали 13 медалей, из которых пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

«Все дружелюбные»: Иностранные спортсменки тепло встретили россиянок на чемпионате Европы
«Все дружелюбные»: Иностранные спортсменки тепло встретили россиянок на чемпионате Европы

Ранее стало известно о том, что российские гимнастки выступят на ЧМ в Германии как полноценная национальная команда. Незадолго до этого в гимнастическом союзе ФРГ отвергали такую возможность.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar