Руслан Терновой стал чемпионом Европы в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Россиянин Руслан Терновой — новый чемпион Европы по водным видам спорта в прыжках с десятиметровой вышки. Наш соотечественник взял «золото» на соревнованиях в Париже.

По сумме шести попыток Терновой набрал 524,20 балла. Второе место — за немцем Джейдженом Эйкерманном (513,05 балла), а третье — за его соотечественником Оле Рёслером (480,75).

Российские атлеты на ЧЕ в Париже завоевали 13 медалей, из которых пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Ранее стало известно о том, что российские гимнастки выступят на ЧМ в Германии как полноценная национальная команда. Незадолго до этого в гимнастическом союзе ФРГ отвергали такую возможность.