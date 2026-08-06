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6 августа, 19:41

Маск назвал изменой призыв запретить X на время выборов во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск резко отреагировал на предложение ограничить работу принадлежащей ему соцсети X на время выборов во Франции. Миллиардер обвинил лидера партии «Экологи» Марин Тонделье в измене стране.

Поводом стало заявление французского политика, которая предложила временно запретить X в период избирательной кампании. По её мнению, это позволит исключить возможное влияние платформы на ход голосования.

При этом Тонделье признала, что современная политическая жизнь во Франции во многом строится вокруг X и полностью отказаться от использования этой площадки сейчас невозможно. Маск публично ответил на её слова в своей социальной сети.

«Я требую запретить её за измену Франции!» – написал предприниматель, комментируя инициативу Тонделье.

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Ранее Life.ru писал, что Илон Маск эмоционально отреагировал на события в испанском анклаве Сеута. Бизнесмен сравнил массовое проникновение мигрантов с эпизодом из фильма «Война миров Z», где толпы зомби штурмуют огромную стену.

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Юния Ларсон
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