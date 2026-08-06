Режим ЧС ввели в Смоленской области после разрушительного урагана

В Смоленской области объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера после мощного циклона, который обрушился на регион с ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Непогода затронула Руднянский, Демидовский, Духовщинский, Ярцевский, Дорогобужский, Глинковский, Кардымовский и Смоленский муниципальные округа. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Смоленске.

По последним данным, без электроснабжения остаются около 15 тысяч абонентов. Повреждены 34 линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ. Только за последний час диспетчерские службы приняли 846 заявок об отключении электричества.

Для устранения последствий стихии задействованы 42 аварийные бригады, в состав которых входят 128 специалистов и 51 единица техники. В Смоленске коммунальные службы расчищают дороги и убирают поваленные деревья с помощью тракторов, погрузчиков, самосвалов и другой спецтехники.

По прогнозу МЧС, неблагоприятная погода сохранится и 8 августа. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, возможны новые перебои с электроснабжением и падение деревьев.

Ранее региональные власти сообщили, что во время урагана в Смоленске погибли два человека. Среди жертв — ребёнок 2017 года рождения, на которого упало дерево на улице Рыленкова, и женщина 1960 года рождения, погибшая в Лопатинском саду.