Под Ярославлем потушили возгорание топливных резервуаров после падения обломков
Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru
В Ярославской области ликвидировано возгорание топливных резервуаров, возникшее в результате падения обломков беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что пожар удалось потушить в кратчайшие сроки благодаря усилиям спасателей.
«На ликвидацию пожара было привлечено 102 человека личного состава и 47 единиц техники регионального управления МЧС. Благодарю спецслужбы за слаженные и профессиональные действия», — написал он.
По данным главы региона, для борьбы с огнём были задействованы значительные силы. Благодаря слаженной работе спасателей и пожарных распространение огня удалось предотвратить, а угроза экологической безопасности снята.
Предварительные данные о причинах атаки и масштабах ущерба уточняются. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. На месте происшествия продолжается мониторинг обстановки. Пострадавших нет.
Напомним, в Ярославской области ночью дроны повредили многоквартирные и частные дома. Четыре человека получили осколочные ранения, двое женщин и мужчина госпитализированы, одному помощь оказали на месте, а обломки упали на НПЗ, где загорелись резервуары, и экстренные службы ликвидируют пожар. Жертв нет.
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