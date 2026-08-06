Под Ярославлем потушили возгорание топливных резервуаров после падения обломков

В Ярославской области ликвидировано возгорание топливных резервуаров, возникшее в результате падения обломков беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что пожар удалось потушить в кратчайшие сроки благодаря усилиям спасателей.

«На ликвидацию пожара было привлечено 102 человека личного состава и 47 единиц техники регионального управления МЧС. Благодарю спецслужбы за слаженные и профессиональные действия», — написал он.

По данным главы региона, для борьбы с огнём были задействованы значительные силы. Благодаря слаженной работе спасателей и пожарных распространение огня удалось предотвратить, а угроза экологической безопасности снята.

Предварительные данные о причинах атаки и масштабах ущерба уточняются. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. На месте происшествия продолжается мониторинг обстановки. Пострадавших нет.