93 дрона за ночь: Ярославская область подверглась самой масштабной атаке дронов

Ярославская область подверглась самой масштабной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника», — написал он в соцсетях.