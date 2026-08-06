93 дрона за ночь: Ярославская область подверглась самой масштабной атаке дронов
Евраев: Над Ярославской областью сбили и подавили 93 беспилотника
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Ярославская область подверглась самой масштабной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника», — написал он в соцсетях.
Напомним, что после ночной атаки дронов в Ярославской области повреждено несколько многоквартирных домов и частный дом. Жертв, по предварительным данным, нет. Осколочные ранения получили четыре человека: двух женщин и мужчину госпитализировали, еще одному пострадавшему помощь оказали на месте. Кроме того, обломки дронов упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, где загорелись резервуары. На месте продолжают работать экстренные службы, которые ликвидируют возгорание.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.